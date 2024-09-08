Экс-кандидат в президенты Венесуэлы покинул республику на самолете ВВС Испании

За несколько дней до этого сообщалось, что власти Венесуэлы выдали ордер на арест Гонсалеса Урруртии по подозрению в присвоении полномочий избирательной комиссии. Экс-кандидата три раза вызывали на допрос из-за сайта, где были опубликованы результаты подсчета голосов, говорящие о его победе на выборах. Политик не явился для дачи показаний.