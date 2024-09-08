Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы покинул республику на самолете ВВС Испании

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в воскресенье, 8 сентября, подтвердил, что экс-кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул Венесуэлу.

Источник: AP 2023

«Эдмундо Гонсалес по своей просьбе летит в Испанию на самолете ВВС Испании. Правительство Испании привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев», — написал глава МИД на своей странице в соцсети Х.

Как рассказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, Гонсалес запросил в Испании политическое убежище. По ее словам, экс-кандидат «на несколько дней добровольно укрылся в посольстве Королевства Испании в Каракасе и запросил политическое убежище у правительства этой страны».

За несколько дней до этого сообщалось, что власти Венесуэлы выдали ордер на арест Гонсалеса Урруртии по подозрению в присвоении полномочий избирательной комиссии. Экс-кандидата три раза вызывали на допрос из-за сайта, где были опубликованы результаты подсчета голосов, говорящие о его победе на выборах. Политик не явился для дачи показаний.

Президентские выборы в Венесуэле, по итогам которых победил Мадуро с 51,2% голосов, прошли 28 июля.

Позднее правительства Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики, Уругвая и Эквадора потребовали от властей Венесуэлы «полного пересмотра результатов» голосования с присутствием независимых наблюдателей.

Власти США официально признали победу кандидата от оппозиции Гонсалеса Уррутии на выборах в Венесуэле. В Госдепе заявили, что объявление Национальным избирательным советом (CNE) победителем на выборах действующего президента страны Николаса Мадуро не сопровождалось никакими подтверждающими доказательствами.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Россия приветствует успешное проведение народного волеизъявления в Венесуэле и подтверждает настрой на дальнейшее сотрудничество между странами. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с победой на выборах.