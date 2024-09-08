В КНДР раскрыли, как ответят на ядерный шантаж США

СЕУЛ, 8 сен — РИА Новости. КНДР на фоне ядерного шантажа со стороны США будет совершенствовать свои ядерные силы, чтобы сдерживать Вашингтон «наиболее стратегическими и смертоносными» ядерными силами сдерживания, говорится в заявлении начальника отдела внешней информации департамента информации МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Заявление было опубликовано под заголовком «Продолжительно реализуем практические меры в ответ на долгосрочную ядерную конфронтацию с США».
В нем отмечается, что недавно США и Южная Корея провели заседание Консультативной группы по ядерным вопросам и провели условные ядерные учения в рамках этой группы.
МИД КНДР «решительно» осудил такие действия «враждебных сил» как откровенную попытку провести ядерную атаку против суверенного государства, выразив серьезную озабоченность их «безрассудным поведением», которое нарушает стратегическую стабильность в регионе и повышает возможность ядерного столкновения.
«Существенной причиной ухудшения обстановки безопасности на Корейском полуострове и в регионе в сегодняшнее время являются именно США, которые активизируют военный сговор со своими сателлитами, фабрикуют одну за другой программы ядерной конфронтации и усугубляют ядерную угрозу суверенным государствам», — заявил чиновник МИД.
Ведомство отметило, что только в этом году США «в целях иметь абсолютное ядерное превосходство» над другими суверенными государствами внесли поправки в «руководство к применению ядерного оружия», подписали документ о руководящих принципах ядерных операций с Сеулом, а также заявили, что «предоставление Японии сил расширенного сдерживания» включается и ядерное оружие.
Кроме того, Вашингтон провел ряд крупных военных учений в регионе с союзниками, как считает МИД КНДР, для проверки на практике плана применения ядерного оружия против Северной Кореи.
Ведомство отметило, что тот факт, что США при этом продолжают говорить что-то о «денуклеаризации» и «диалоге», является «насмехательством» над КНДР и «надувательством» международного сообщества. При этом Сеул и Вашингтон выдают «законные шаги» КНДР по укреплению обороноспособности за некую «угрозу».
В такой ситуации в КНДР подчеркивают необходимость обладания «наиболее стратегическими и смертоносными ядерными силами сдерживания» для последовательной защиты суверенитета и интересов безопасности государства, повышения шкалы урегулирования обстановки безопасности в регионе.
«Ядерная угроза и шантаж со стороны США будут последовательно сдержаны более совершенными и улучшенными оборонные ядерные силы», — заявил МИД.
КНДР пообещала продолжительно реализовывать практические меры по строгому контролированию и урегулированию ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.