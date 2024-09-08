В КНДР раскрыли, как ответят на ядерный шантаж США

Ведомство отметило, что только в этом году США «в целях иметь абсолютное ядерное превосходство» над другими суверенными государствами внесли поправки в «руководство к применению ядерного оружия», подписали документ о руководящих принципах ядерных операций с Сеулом, а также заявили, что «предоставление Японии сил расширенного сдерживания» включается и ядерное оружие.