Военная операция на Украине, день 928-й

Штурмовики Су-25 уничтожили скопление живой силы и технику ВСУ в приграничье Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные уничтожили за день в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский союз, пишет Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.