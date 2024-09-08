Военная операция на Украине, день 928-й

09:23 Вооруженные силы Украины к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось, потому что он понес ощутимые потери», — сказал Алаудинов.
09:18 За ночь над территорией Украины было сбито 15 ударных дронов из 23-х, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Также было запущено три авиационные ракеты, сбить удалось только одну.
09:01 Ночью российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Румынии, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
08:47 Один человек погиб, девять ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
08:39 Лечение в больницах Белгородской области проходят 65 человек, пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины. Семь человек были отправлены в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
08:33 За ночь средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области и один — над Курской, сообщили в Минобороны РФ.
08:28 «Еще многое предстоит сделать», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости, согласен ли он со словами командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова о том, что Россия уже победила в специальной военной операции.
08:26 ❗️ Два человека погибли, еще четверо ранены в результате авиационного удара по украинскому городу Сумы, сообщили в областной военной администрации.
08:21 ❗️ Три человека (в том числе двое детей) ранены в результате попадания обломков воздушных целей в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, также разрушены два частных дома, повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки, два коммерческих объекта, три автомобиля и автобус.
08:15 Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский Союз, пишет Bloomberg.
08:13 Российские военные уничтожили за день в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
08:06 Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили скопление живой силы, бронированную и автомобильную военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 928-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.