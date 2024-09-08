Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии

Он отметил важность выдвижения кандидатов на пост главы со всех парламентских партий. «В выборах участвуют 12 партий, у нас выборы же и муниципального уровня. Тоже высокая явка, активное участие. Мне и хотелось, чтобы в республике была широкая палитра политических партий, потому что, когда есть различные сомнения, есть возможность обсуждать и принимать консолидированные решения», — добавил Хабиров.