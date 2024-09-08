Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии

Супруги Хабировы голосовали на избирательном участке номер 109, расположенном в здании Государственного концертного зала на улице Ленина в Уфе.
«У нас средняя явка в республике, вы знаете, что обычно нашему региону характерна высокая явка, это такая особая избирательная культура», — сказал журналистам Хабиров.
Он отметил важность выдвижения кандидатов на пост главы со всех парламентских партий. «В выборах участвуют 12 партий, у нас выборы же и муниципального уровня. Тоже высокая явка, активное участие. Мне и хотелось, чтобы в республике была широкая палитра политических партий, потому что, когда есть различные сомнения, есть возможность обсуждать и принимать консолидированные решения», — добавил Хабиров.
В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов. Явка избирателей за два дня голосования составила более 51%.