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Политолог рассказал, чем отличаются выборы-2024

Представитель Агентства политических и экономиических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров рассказал, что работает на выборах в Челябинске с 1996 года и отметил, что нынешняя избирательная компания может считаться образцовой с точки зрения соблюдения законности и этичности поведения участников процесса.

Представитель Агентства политических и экономиических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров рассказал, что работает на выборах в Челябинске с 1996 года и отметил, что нынешняя избирательная компания может считаться образцовой с точки зрения соблюдения законности и этичности поведения участников процесса. Он также отметил, что и в других регионах, по его наблюдениям, происходят сходные процессы. «Люди хотят играть по правилам», — подытожил Лавров.