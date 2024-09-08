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СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС погиб в результате авиаудара по его дому в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel.

Источник: Reuters

«Связанные с ХАМАС СМИ в Газе передают, что в результате израильского авиаудара погиб заместитель начальника службы внутренней безопасности на севере Газы», — говорится в материале издания.

По данным газеты, речь идет о полковнике Мохаммеде Мурси — он и трое его родственников были убиты при ударе по дому в городе Джебалия.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.