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Губернатор Иркутской области со всей семьей пришел на выборы

В Иркутске проходят выборы депутатов гордумы.

Источник: тг-канал губернатора Игоря Кобзева

Губернатор Иркутской области вместе со всей семьей пришел на выборы. Об этом он сообщил в своем тг-канале. На избирательный участок Игорь Кобзев пришел вместе с супругой и двумя детьми, чтобы отдать голос за кандидата в гордуму.

— В ряде муниципалитетов — глав районов, городов и депутатов местных дум. Отметил для себя, что с самого утра участок не пустует. На лицах людей улыбки, приходят в хорошем настроении. Людям важно сделать выбор, высказать свою гражданскую позицию, — поделился глава региона.

Губернатор также отметил, что все кто беспокоится о судьбе и развитии области пришли на избирательные участки в дни голосования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе отдать голос за кандидатов пришли алюминиевые король и королева.