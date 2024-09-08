Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом

По словам аналитика, действующий президент Франции Эммануэль Макрон не сможет пойти на третий срок. «Самое важное, что нужно знать: может ли “Национальное объединение” выиграть президентские выборы? Я бы сказал, что теперь это возможно», — оценил Шопрад шансы Ле Пен стать президентом.