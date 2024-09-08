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В Красноярском крае проходят выборы в местные органы власти

КРАСНОЯРСК, 8 сентября, ФедералПресс. В Красноярском крае в воскресенье, 8 сентября, проходит голосование по более чем 60 выборам. Крупнейшая из кампаний — довыборы депутата заксобрания, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«За соблюдением законности выборов следят наблюдатели. В Центре общественного наблюдения за выборы ведется мониторинг информации, поступающей с избирательных участков и интернет-ресурсов», — рассказали в правительстве.

Своего представителя в краевой парламент избирают жители Емельяновского одномандатного избирательного округа № 10. Он объединяет следующие территории:

Бирилюсский район; Большемуртинский район; Большеулуйский район; Емельяновский район; Казачинский район; Козульский район; Пировский муниципальный округ; поселок Кедровый.

Всего здесь работает 173 участка.

Помимо этого, представителей в органы местного самоуправления сегодня выбирают в 21 муниципальном районе и трех городских округах. Всего здесь проходит 66 кампаний.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Красноярском крае утвердили новое молодежное правительство.