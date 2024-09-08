В Красноярском крае проходят выборы в местные органы власти

КРАСНОЯРСК, 8 сентября, ФедералПресс. В Красноярском крае в воскресенье, 8 сентября, проходит голосование по более чем 60 выборам. Крупнейшая из кампаний — довыборы депутата заксобрания, рассказали в пресс-службе регионального правительства.