К полудню за депутатов Омского горсовета проголосовали около 6% избирателей

Избирательная комиссия Омской области сообщила первые данные о явке избирателей.
Напомним, сегодня в Омске проходят довыборы двух депутатов в Омский городской совет и пяти депутатов — в Совет Ивановского сельского поселения Калачинского района.
К полудню в Омске за депутатов Горсовета проголосовали чуть более 2300 человек, это 5,65% от общего числа зарегистрированных избирателей. На селе явка гораздо выше — здесь проголосовали уже 20% избирателей.
«В Омске все избирательные участки открылись без происшествий, информации о каких-либо инцидентах не поступало. На избирательных участках присутствуют наблюдатели», — рассказала председатель организующей выборы комиссии Лариса Тюшкевич.
Избирательные участки работают сегодня до 20:00.