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К полудню за депутатов Омского горсовета проголосовали около 6% избирателей

На селе явка гораздо выше.

Источник: телеграм-канал Избирательной комиссии Омской области

Избирательная комиссия Омской области сообщила первые данные о явке избирателей.

Напомним, сегодня в Омске проходят довыборы двух депутатов в Омский городской совет и пяти депутатов — в Совет Ивановского сельского поселения Калачинского района.

К полудню в Омске за депутатов Горсовета проголосовали чуть более 2300 человек, это 5,65% от общего числа зарегистрированных избирателей. На селе явка гораздо выше — здесь проголосовали уже 20% избирателей.

«В Омске все избирательные участки открылись без происшествий, информации о каких-либо инцидентах не поступало. На избирательных участках присутствуют наблюдатели», — рассказала председатель организующей выборы комиссии Лариса Тюшкевич.

Избирательные участки работают сегодня до 20:00.