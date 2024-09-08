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В Новосибирске опубликовали явку на довыборы 8 сентября

Это первые данные к полудню.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске опубликовали явку на довыборы 8 сентября. Статистику опубликовал новосибирский облизбирком.

— На выборах депутата Законодательного Собрания (округ № 3) — 26,01%. На выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска (округ № 45) — 8,63%, — сообщает ведомство.

На округ № 3 пришло 12 690 человек, на округ № 45 — 2 035 избирателей.

Напомним, что три дня в Новосибирске избирают муниципальных и региональных депутатов. Выборы начались 6 сентября. Также в области проходят довыборы депутатов в районные советы.