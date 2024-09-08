Центр наблюдения за выборами посетил глава Хабаровского края

Он отметил, что наблюдение на выборах очень важно и позволяет регистрировать малейшие нарушения и претензии избирателей к комиссиям и процедуре голосования на самых ранних этапах.
Работу ЦОН организовали на базе Краевого центра единоборств. Наблюдение обеспечивают профессиональные эксперты. Все обращения оперативно отрабатываются. По словам Демешина, на каждое сообщение должны отреагировать УИКи, и устранить все недочеты.
Всего на участках региона больше 1500 наблюдателей. По словам Демешина, который побывал на нескольких участках, голосование проходит спокойно и в доброжелательной атмосфере. Процесс выборов он назвал абсолютно прозрачным. Жителей края он призвал участвовать вы голосовании: так, добавил он, народ может определить власть.
По данным Избиркома Хабаровского края, на 15:00 в регионе проголосовали 28,63% избирателей. Это больше 273 тысяч человек.