Центр наблюдения за выборами посетил глава Хабаровского края

Всего на участках региона больше 1500 наблюдателей. По словам Демешина, который побывал на нескольких участках, голосование проходит спокойно и в доброжелательной атмосфере. Процесс выборов он назвал абсолютно прозрачным. Жителей края он призвал участвовать вы голосовании: так, добавил он, народ может определить власть.