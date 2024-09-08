Олбани
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр наблюдения за выборами посетил глава Хабаровского края

Хабаровский Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами посетил глава региона Дмитрий Демешин.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Он отметил, что наблюдение на выборах очень важно и позволяет регистрировать малейшие нарушения и претензии избирателей к комиссиям и процедуре голосования на самых ранних этапах.

Работу ЦОН организовали на базе Краевого центра единоборств. Наблюдение обеспечивают профессиональные эксперты. Все обращения оперативно отрабатываются. По словам Демешина, на каждое сообщение должны отреагировать УИКи, и устранить все недочеты.

Всего на участках региона больше 1500 наблюдателей. По словам Демешина, который побывал на нескольких участках, голосование проходит спокойно и в доброжелательной атмосфере. Процесс выборов он назвал абсолютно прозрачным. Жителей края он призвал участвовать вы голосовании: так, добавил он, народ может определить власть.

По данным Избиркома Хабаровского края, на 15:00 в регионе проголосовали 28,63% избирателей. Это больше 273 тысяч человек.