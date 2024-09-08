СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии

«По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61−13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы, <…>. Это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России», — говорится в материале.
Как указали журналисты, два американских истребителя F-35 на этой неделе уже совершили пробную посадку на одну из финских автострад, что подчеркивает способность самолета использовать не только авиабазы для вылетов и приземлений.
Накануне издание Bild сообщило, что немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.