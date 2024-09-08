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Выступают с оркестрами и кормят блинами: что происходит на избирательных участках в Челябинской области

На выборах губернатора в Челябинской области явка превысила 30%

Источник: Избирком Челябинской области

В Челябинской области уже второй день идут выборы губернатора. По состоянию на 12:00 явка составила 30,23%. Проголосовали 727 111 жителей Южного Урала. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Кроме голосования, на участках происходит много интересного. Песни и танцы уже стали традиционными для выборов. Где-то выступает оркестр, где-то проводят мастер-классы. А для семей с детьми работают даже аниматоры.

В Норкинском поселении выступает ансамбль в народных костюмах. Музыкальное сопровождение — башкирский музыкальный инструмент курай.

А в Кыштыме людей радуют не только песнями, но и вкусными блинами. Угощения раздают всем голосующим на участке № 1136.