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В Свердловской области продолжаются выборы депутатов

В Свердловской области избирательная комиссия сообщила о явке избирателей во второй день выборов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области продолжаются выборы депутатов. Сегодня — 8 сентября 2024 года — проходит второй день голосования. В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области рассказали о явке избирателей.

— Явка избирателей на 12:00. Выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Тура — 27%. Выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский — 31%, — сообщили в комиссии.

Также были организованы дополнительные выборы депутатов в МО Алапаевское и городских округах Кушвинский и Артинский. Там выберут только одного депутата. На данный момент наибольший процент явки избирателей наблюдается в Артинском ГО — 48%.

Напомним, что в преддверии голосования в регионе открылись 32 избирательных участка. Участие в голосовании смогут принять около 22 тысяч уральцев. Всего на 35 мандатов в муниципальных думах региона претендуют 109 кандидатов.