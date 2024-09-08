В Свердловской области продолжаются выборы депутатов. Сегодня — 8 сентября 2024 года — проходит второй день голосования. В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области рассказали о явке избирателей.
— Явка избирателей на 12:00. Выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Тура — 27%. Выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский — 31%, — сообщили в комиссии.
Также были организованы дополнительные выборы депутатов в МО Алапаевское и городских округах Кушвинский и Артинский. Там выберут только одного депутата. На данный момент наибольший процент явки избирателей наблюдается в Артинском ГО — 48%.
Напомним, что в преддверии голосования в регионе открылись 32 избирательных участка. Участие в голосовании смогут принять около 22 тысяч уральцев. Всего на 35 мандатов в муниципальных думах региона претендуют 109 кандидатов.