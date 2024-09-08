Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ

«Те люди, которых Запад привел к власти [на Украине] путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада — превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз. Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — отметил глава дипведомства.
Лавров при этом подчеркнул, что украинский народ в своей массе России брат. «Мы об этом не просто говорим, мы это знаем», — резюмировал министр.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 11,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 11 220 человек, а также 87 танков и 74 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.