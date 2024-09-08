Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ

«Те люди, которых Запад привел к власти [на Украине] путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада — превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз. Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — отметил глава дипведомства.