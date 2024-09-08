На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей

Голосование проводится в регионе проходит с 6 по 8 сентября.
«Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах губернатора Хабаровского края по состоянию на 18.00 (11.00 мск) 8 сентября составила 31.09%. Выборы на территории края выходят на финишную прямую», — сообщает крайизбирком.
На кресло губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин («Единая Россия»), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО «Балтимор-Амур» Сергей Прокопьев («Коммунисты России») и депутат Государственной думы Роза Чемерис («Новые люди»).