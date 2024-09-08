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На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей

ХАБАРОВСК, 8 сен — РИА Новости. Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы, сообщает региональный избирком.

Источник: Reuters

Голосование проводится в регионе проходит с 6 по 8 сентября.

«Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах губернатора Хабаровского края по состоянию на 18.00 (11.00 мск) 8 сентября составила 31.09%. Выборы на территории края выходят на финишную прямую», — сообщает крайизбирком.

На кресло губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин («Единая Россия»), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО «Балтимор-Амур» Сергей Прокопьев («Коммунисты России») и депутат Государственной думы Роза Чемерис («Новые люди»).