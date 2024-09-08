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Явка на выборах губернатора Самарской области на 12:00 8 сентября составила 44,49%

В Самарской области проголосовали уже чуть больше 1 млн человек, самые активные — сельские жители.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны новые данные по явке избирателей на выборах губернатора Самарской области. По состоянию на 12:00 8 сентября 2024 года она приблизилась к 44,49%. Свой выбор сделали уже 1 062 004 человека.

— В Самаре явка составила 35,6% (323 386 избирателей), в Тольятти — 28,2% (144 725). В остальных городах в совокупности проголосовали 197 683 человека — 49,52%, — сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

Он отметил, что по-прежнему самую высокую явку показывают сельские жители — 72,17% (396 209 человек). В тройке лидеров — Похвистневский, Кошкинский и Исаклинский районы. В Самаре наибольшую явку показывают жители Ленинского, Железнодорожного и Советского районов.