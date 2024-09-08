Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры

Ранее в воскресенье депутаты окружной думы в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Кухарука губернатором региона.
«Клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, защищать интересы населения автономного округа», — произнес Кухарук присягу, после чего ему были вручены официальные символы губернатора — должностной знак и жезл.
Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в Югре. В 2016 году был назначен заместителем главы администрации Тюмени, в 2018 году занял пост главы города Тюмени, 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.