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Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье депутаты окружной думы в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Кухарука губернатором региона.

«Клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, защищать интересы населения автономного округа», — произнес Кухарук присягу, после чего ему были вручены официальные символы губернатора — должностной знак и жезл.

Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в Югре. В 2016 году был назначен заместителем главы администрации Тюмени, в 2018 году занял пост главы города Тюмени, 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.