Явка на губернаторских выборах в Петербурге составила почти 29%

Как рассказали в горизбиркоме, на допвыборах в Законодательное собрание проголосовали 18,01% избирателей (28,6 тысяч человек).



Ранее горизбирком сообщил, что не будет отдельно оглашать явку на муниципальных выборах. Но она окажется несколько ниже губернаторской, так как по открепительным за депутатов МО голосовать нельзя.



8 сентября — заключительный день голосования на выборах трех уровней в Петербурге. По итогам первых двух явка на губернаторских составляла 27%.