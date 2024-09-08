Как рассказали в горизбиркоме, на допвыборах в Законодательное собрание проголосовали 18,01% избирателей (28,6 тысяч человек).
Ранее горизбирком сообщил, что не будет отдельно оглашать явку на муниципальных выборах. Но она окажется несколько ниже губернаторской, так как по открепительным за депутатов МО голосовать нельзя.
8 сентября — заключительный день голосования на выборах трех уровней в Петербурге. По итогам первых двух явка на губернаторских составляла 27%.
Явка на губернаторских выборах в Петербурге составила почти 29%
На 10 утра 8 сентября явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 28,7%. Это 1,078 млн человек.
Как рассказали в горизбиркоме, на допвыборах в Законодательное собрание проголосовали 18,01% избирателей (28,6 тысяч человек).