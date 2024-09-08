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Избирательные участки работают в 30 больницах Крыма

На выборах проголосоовали уже более полумиллиона крымчан.

Источник: Избирком Крыма/Вконтакте

В больницах Крыма открыты 30 избирательных участков, еще один в СИЗО. Об этом сообщил глава Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

«В 8 утра были открыты 1129 избирательных участков, образованных в общем порядке, а также 31 участок, образованный в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один — в СИЗО)», — отметил глава Избиркома.

Напомним, сегодня третий и завершающий день голосования на выборах депутатов Госсовета, а также городских и сельских советов третьих созывов.

По данным на 10 утра воскресенья, явка избирателей в Крыму составила 35,21%. На выборах проголосовали 519 249 крымчан.