Избирательные участки работают в 30 больницах Крыма

В больницах Крыма открыты 30 избирательных участков, еще один в СИЗО. Об этом сообщил глава Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
«В 8 утра были открыты 1129 избирательных участков, образованных в общем порядке, а также 31 участок, образованный в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один — в СИЗО)», — отметил глава Избиркома.
Напомним, сегодня третий и завершающий день голосования на выборах депутатов Госсовета, а также городских и сельских советов третьих созывов.
По данным на 10 утра воскресенья, явка избирателей в Крыму составила 35,21%. На выборах проголосовали 519 249 крымчан.