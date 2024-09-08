Губернатор Кубани поучаствовал в Едином дне голосования

«Всем хочется, чтобы жизнь становилась лучше, комфортнее. Поэтому сейчас важно проявить гражданскую позицию, прийти на участок и выбрать достойных кандидатов, неравнодушных к судьбе своих поселений», — рассказал Вениамин Кондратьев в своём Телеграм-канале.