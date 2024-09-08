Олбани
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани поучаствовал в Едином дне голосования

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поучаствовал в Едином дне голосования.

Источник: РИА "Новости"

Изъявить свою волю глава региона пришёл вместе с женой на участок в станице Динской.

«Всем хочется, чтобы жизнь становилась лучше, комфортнее. Поэтому сейчас важно проявить гражданскую позицию, прийти на участок и выбрать достойных кандидатов, неравнодушных к судьбе своих поселений», — рассказал Вениамин Кондратьев в своём Телеграм-канале.

Так, губернатор проголосовал за депутатов Динского сельского поселения. По словам главы региона, именно представители власти этого уровня общаются с людьми и решают проблемы на местах.

Напомним, сегодня на Кубани проходит второй день выборов.