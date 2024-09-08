Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис

Офис Буша-младшего отрицательно ответил на вопрос телеканала, поддержит ли он или его жена какого-либо кандидата на пост президента США на предстоящих выборах.
Отмечается, что экс-президент также не станет оглашать, за кого отдаст свой голос. «Президент Буш много лет назад отошел от политической борьбы в рамках президентских выборов,» — приводит NBC News ответ офиса Буша-младшего.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.