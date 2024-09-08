Нетаньяху заявил о стремлении Израиля к реализации своих целей в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Израиль «всеми силами» стремится к реализации целей военной операции в секторе Газа, включая ликвидацию палестинского движения ХАМАС, освобождение удерживаемых радикалами заложников и безопасное возвращение эвакуированных жителей населенных пунктов на юге и севере еврейского государства в свои дома. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание правительства страны.
«Мы (израильтяне — прим. ТАСС) всеми силами стремимся достичь целей войны: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех похищенных, гарантировать, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля, а также вернуть в свои дома жителей севера и юга страны, обеспечив им безопасность», — подчеркнул он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.
Нетаньяху сообщил министрам, что «газета Bild опубликовала официальный документ ХАМАС, раскрывающий его (радикального движения — прим. ТАСС) план действий». План состоит в том, чтобы «вести психологическую войну в отношении семей похищенных», содействовать «внутреннему и внешнему политическому давлению на израильское правительство», а также добиться «внутреннего раскола» среди израильтян, что позволит ХАМАС «продолжать войну до поражения Израиля», сказал глава кабмина, отметив, что «подавляющее большинство граждан Израиля не попадает в эту ловушку».