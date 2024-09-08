Нетаньяху заявил о стремлении Израиля к реализации своих целей в Газе

Нетаньяху сообщил министрам, что «газета Bild опубликовала официальный документ ХАМАС, раскрывающий его (радикального движения — прим. ТАСС) план действий». План состоит в том, чтобы «вести психологическую войну в отношении семей похищенных», содействовать «внутреннему и внешнему политическому давлению на израильское правительство», а также добиться «внутреннего раскола» среди израильтян, что позволит ХАМАС «продолжать войну до поражения Израиля», сказал глава кабмина, отметив, что «подавляющее большинство граждан Израиля не попадает в эту ловушку».