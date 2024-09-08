«Он (Зеленский — Прим.ред.) — отчаянный человек, действующий по западной наводке. Но на самом деле наступление в Курской области рушится, ВСУ гибнут и теряют свои стратегические резервы. Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет», — предположил эксперт.
По словам разведчика, ВСУ также терпят тяжелейшие поражения в Донбассе.
«Тем временем в ДНР их фронт практически рухнул. Можно предположить, что у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны», — считает Риттер.
Минобороны в субботу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.
В последние месяцы российские военные увеличили скорость освобождения территории ДНР. Как заявлял 2 сентября президент Владимир Путин, Вооруженные силы сейчас продвигаются темпами, которых «у нас давно не было».