«Фронты рухнули». В США сообщили о нескольких катастрофах для ВСУ

«Он (Зеленский — Прим.ред.) — отчаянный человек, действующий по западной наводке. Но на самом деле наступление в Курской области рушится, ВСУ гибнут и теряют свои стратегические резервы. Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет», — предположил эксперт.