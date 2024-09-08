Захарова назвала смех Камалы Харрис гнетущим

Ранее, 5 сентября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) оценил смех кандидата в президенты США Камалы Харрис, отметив, что он очень заразительный, а это означает, что «у нее всё хорошо». Он также отметил, что женщина является его фаворитом в американской предвыборной гонке.