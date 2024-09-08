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Захарова назвала смех Камалы Харрис гнетущим

У кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис гнетущий смех. Об этом 8 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналисту Павлу Зарубину.

Источник: Reuters

«Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий», — сказала дипломат.

По ее мнению, в контексте высказывания российского лидера о смехе Харрис, речь идет как раз о втором виде смеха.

Ранее, 5 сентября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) оценил смех кандидата в президенты США Камалы Харрис, отметив, что он очень заразительный, а это означает, что «у нее всё хорошо». Он также отметил, что женщина является его фаворитом в американской предвыборной гонке.