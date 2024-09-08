В ГД в осеннюю сессию могут внести законопроект о дипфейках

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект о дипфейках могут внести в Госдуму в следующую, осеннюю сессию. Об этом сообщил в информационном центре ЦИК РФ заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Сегодня нужно определится с базовыми дефинициями, что такое дипфейк, прописать его определение, разновидности. Сегодня лучшие юридические умы над этим работают. Надеюсь, что в нашей следующей сессии мы выйдем с законопроектом», — сказал он.
Он отметил, что необходимо подумать о полном запрете использования в предвыборной агитации искусственного интеллекта. Депутат добавил, что МВД РФ разрабатывает поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается признать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. По его мнению, можно «интегрировать такой ограничитель» в избирательное законодательство.