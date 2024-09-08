В ГД в осеннюю сессию могут внести законопроект о дипфейках

«Сегодня нужно определится с базовыми дефинициями, что такое дипфейк, прописать его определение, разновидности. Сегодня лучшие юридические умы над этим работают. Надеюсь, что в нашей следующей сессии мы выйдем с законопроектом», — сказал он.