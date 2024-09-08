Олбани
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД в осеннюю сессию могут внести законопроект о дипфейках

Необходимо подумать о полном запрете использования в предвыборной агитации искусственного интеллекта, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект о дипфейках могут внести в Госдуму в следующую, осеннюю сессию. Об этом сообщил в информационном центре ЦИК РФ заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Сегодня нужно определится с базовыми дефинициями, что такое дипфейк, прописать его определение, разновидности. Сегодня лучшие юридические умы над этим работают. Надеюсь, что в нашей следующей сессии мы выйдем с законопроектом», — сказал он.

Он отметил, что необходимо подумать о полном запрете использования в предвыборной агитации искусственного интеллекта. Депутат добавил, что МВД РФ разрабатывает поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается признать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. По его мнению, можно «интегрировать такой ограничитель» в избирательное законодательство.

Госдума