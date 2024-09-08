«Выберем самых достойных»: в 12 районах Воронежской области проходит второй день голосования

— Больше всего мне понравилось, как в местной администрации аккуратно относятся к нашему поселку. Везде чистота, дороги заасфальтированы, качественное обслуживание со стороны коммунального хозяйства. Хорошие дороги, достаточное количество баков для мусора, да и вообще он больше похож на город, чем на поселок. Я даже предлагал администрации поменять его статус на городской. Считаю, что на выборах изберут лучших людей поселка, которые будут работать на благо всех людей, — рассказал мужчина.