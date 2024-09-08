«Выберем самых достойных»: в 12 районах Воронежской области проходит второй день голосования

В воскресенье, 8 сентября, в Воронежской области проходит второй день голосования на выборах в органы местного самоуправления. В 12 районах региона работают 118 избирательных участков, которые открылись в 8:00. По состоянию на 15:00 общая явка составила 59,79%. Как проходит голосование в разных муниципалитетах, наблюдали корреспонденты РИА «Воронеж».
Во второй день голосования на избирательных участках Аннинского района председатель избирательной комиссии участка № 132 Николаевского сельского поселения Галина Посвежинная рассказала, что участок открылся гимном Российской Федерации.
— Для голосующих на дому у нас было организовано два переносных ящика. Члены избирательной комиссии выезжали к избирателям для голосования. Комиссия работает в штатном режиме. У нас уже побывали граждане, голосовавшие впервые в жизни, — поделилась председатель комиссии.
Избиратель участка № 4 Станислав Адамович рассказал, что в Анну он приехал недавно, ему здесь очень понравилось.
— Больше всего мне понравилось, как в местной администрации аккуратно относятся к нашему поселку. Везде чистота, дороги заасфальтированы, качественное обслуживание со стороны коммунального хозяйства. Хорошие дороги, достаточное количество баков для мусора, да и вообще он больше похож на город, чем на поселок. Я даже предлагал администрации поменять его статус на городской. Считаю, что на выборах изберут лучших людей поселка, которые будут работать на благо всех людей, — рассказал мужчина.
Член избирательной комиссии этого участка Марина Фомина отмечает, что избиратели активно приходят с утра с готовностью выразить свою гражданскую позицию.
— Мы приглашаем всех, кто еще не отдал свой голос. Сегодня выборы проходят в штатном порядке и без нарушений. Вся работа отслеживается, и мы очень рады, что все проходит в такой дружелюбной атмосфере, — отметила Марина Фомина.
Всего в Аннинском районе открыто 49 избирательных участков. В муниципалитете выбирают двух глав сельских поселений и депутатов Совета народных депутатов седьмого созыва (18 мандатов).
В Терновском районе идут выборы депутатов народного совета в Народненском и Терновском поселениях и глав в Братковском и Кисельнском поселениях.
— Сегодня в нашем сельском поселении был наплыв избирателей, пришло много жителей. Мы очень благодарны всем, что пришли проголосовать и не проигнорировали наши выборы. Все проходит спокойно, без ЧП, — поделилась представитель избирательной комиссии избирательного участка № 3705 села Братки Терновского района.
В Таловском районе открылись семь избирательных участков. В районе проходят дополнительные выборы депутатов в совет Таловского района и городского поселения в связи с выбытием депутатов из совета народных депутатов Таловского района седьмого созыва по двухмандатным избирательным округам № 5 и № 10, а также совета Таловского городского поселения по двухмандатному избирательному округу.
— На участке все спокойно. Голосование проходит в штатном режиме. Особое внимание у нас уделено мерам безопасности, участки оборудованы устройствами видеофиксации, дежурят полицейские. За легитимностью следят наблюдатели, — поделилась председатель участковой комиссии № 3603 Анастасия Мешкова.
Таловчанка Ольга Бабкина рассказала, почему участвует в избирательном процессе.
— Впервые я пришла на избирательный участок, когда мне было 18 лет. И с того времени я не пропустила ни одни выборы. Я считаю, что каждый должен проявить свою гражданскую ответственность и проголосовать. Именно от нас — от людей — зависит будущее, — подчеркнула женщина.
В Ольховатском городском поселении, Марьевском и Караяшниковском сельских поселениях Ольховатского района избирают депутатов.
— Работаем в штатном режиме, все у нас спокойно. Члены избирательной комиссии прошли тренировочные мероприятия, проинструктированы для обеспечения безопасности. Надеемся, что выборы пройдут благополучно, — отметила председатель УИК № 2526 Наталья Кравченко.
Жители поселка Большие Базы Валентина и Владимир Юрченко не пропускают ни одни выборы.
— В голосовании мы всегда принимаем активное участие. Сегодня мы выбираем депутатов. Это живущие рядом с нами люди, к которым мы сможем обратиться за помощью в решении наших проблем. Мы постарались выбрать достойных, — подчеркнула семейная пара.
В Богучарском районе проводятся четыре избирательные кампании в пяти двухмандатных избирательных округах. В каждом двухмандатном округе избирается один депутат. Дополнительные выборы идут в совет народных депутатов Дьяченковского, Луговского, Подколодновского и Радченского поселений. В районе работают пять участков.
— Все проходит в штатном режиме. На избирательные участки приходят проголосовать семьями, с друзьями, с детьми. Для кого-то это момент большой гордости, ведь это их первый голос! А старшие маломобильные граждане делают свой выбор прямо у себя дома благодаря выездному голосованию. Также избиратели охотно принимают участие в акции «Белый цветок», средства от которой будут направлены на оказание помощи онкобольным детям, — рассказали в районе.
В Бутурлиновском районе проходят выборы депутатов совета народных депутатов Великоархангельского сельского поселения восьмого созыва.
На избирательных участках № 0518 и № 0519 Великоархангельского сельского поселения голосование проходит в штатном режиме с соблюдением усиленных мер безопасности. На каждом участке для охраны порядка дежурят полицейские. Помещения для голосования оборудованы видеорегистраторами. Кроме того, организовано голосование на дому.
Справка РИА «Воронеж»
В Воронежской области проходят 24 избирательные кампании, по итогам которых будет распределено 129 мандатов. В рамках 19 кампаний проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В пяти случаях выбирают глав сельских поселений. В выборах принимают участие 293 кандидата, из которых 243 выдвинуты политическими партиями, а 50 — в порядке самовыдвижения.
Избирательные участки закроются в 20:00. С информацией о ходе голосования можно ознакомиться на сайте ИКВО. Для оперативной связи с избирателями работают горячие линии ИКВО и территориальных избиркомов. Контактная информация представлена по этой ссылке.