На выборах в Пермском крае поучаствовало уже более 90 тысяч человек

Избирательная комиссия Пермского края поделилась промежуточными результатами по количеству проголосовавших на депутатских выборах 2024.
«По состоянию на 12.00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человек» — информирует избирательная комиссия региона.
На выборах в Юсьвинском муниципальном округе по-прежнему фиксируется самый большой поток избирателей — 34,84%. Второе место занимает Уинский муниципальный округ. Там на выборы явилось 30,9% местных жителей. Заключает тройку Октябрьский городской округ, где явка составила 30,27%.
В Крайизбиркоме отметили, что на данный момент процент явившихся избирателей превысил итоговый показатель активности электората в прошлом году. Тогда он составил 20,22%.