Шольц считает, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров

«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — сообщил он в интервью телеканалу ZDF. Канцлер утверждал, что «в любом случае» будет проведена новая конференция. «Президент [Украины Владимир Зеленский] и я едины во мнении, что Россия должна быть представлена на ней», — сказал он.