Шольц считает, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру, и снова высказался за участие России в новом саммите с целью урегулирования кризиса.
«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — сообщил он в интервью телеканалу ZDF. Канцлер утверждал, что «в любом случае» будет проведена новая конференция. «Президент [Украины Владимир Зеленский] и я едины во мнении, что Россия должна быть представлена на ней», — сказал он.
Шольц при этом отметил, что продолжит делать все для оказания помощи Киеву, но признал, что результаты региональных выборов в ФРГ, на которых успех имели партии, выступающие против поставок оружия, «связаны также с тем, что ряд граждан не согласен с поддержкой Украины».