В Новосибирске завершились трехдневные выборы

8 сентября Новосибирский областной избирательный комитет опубликовал данные о явке к 18:00 последнего дня выборов. Согласно информации, размещенной в официальном телеграм-канале, на выборах в Законодательное Собрание по округу № 3 проголосовали 14 941 избиратель, что составило 30,63%. На выборах в Совет депутатов города Новосибирска по округу № 45 явка составила 14,61%, или 3 444 голосовавших.
Стоит отметить, что еще к полудню явка на выборах в горсовет не превышала 10%, однако в последние часы голосования наблюдался значительный рост интереса со стороны избирателей. Участки закрылись в 20:00, и участковые комиссии приступили к подсчету голосов.
В Новосибирской области проходило 18 избирательных кампаний, охватывающих Новосибирск, Искитим и еще 10 районов региона. Главными событиями стали дополнительные выборы в законодательное собрание НСО и городской совет Новосибирска.