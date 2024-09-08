В Ростовской области продолжается голосование, явка составляет 38%

В частности, 8 сентября голосование проводится в Зернограде и Шахтах, а также в населенных пунктах Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов. Также продолжаются выборы депутатов в Азове, Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.