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В Красноярском крае завершился единый день голосования

Третий день выборов завершился в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае завершился единый день голосования на выборах. В Крайизбиркоме сообщили, что 8 сентября избирательные участки работали с 8:00 и до 20:00.

Напомним, сегодня жители края участвовали в выборе депутатов в районных Советах депутатов и в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10.

Крайизбирком подсчитывал явку на выборы три раза в течение дня, это было в 12 часов, в 15 часов и в 18 часов. В 20:00 все избирательные участки на территории края закрылись, а позже участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов на выборах.

Некоторые люди приходили голосовать парами и семьями с детьми, а те кто не мог посетить свой избирательный участок по уважительной причине — мог проголосовать на дому. Волонтёры помогали избирателям с ограниченными возможностями здоровья как на участках, так и у них дома. А за ходом и прозрачностью голосования следило более 500 наблюдателей.

Территориальные комиссии должны будут установить итоги голосования на выборах депутата Законодательного края не позднее 10 сентября. А результаты выборов не позднее 12 сентября определит окружная комиссия. Общие результаты на муниципальных выборах должны будут быть установлены не позднее, чем через три дня после проведения самих выборов.