В Красноярском крае завершился единый день голосования

Некоторые люди приходили голосовать парами и семьями с детьми, а те кто не мог посетить свой избирательный участок по уважительной причине — мог проголосовать на дому. Волонтёры помогали избирателям с ограниченными возможностями здоровья как на участках, так и у них дома. А за ходом и прозрачностью голосования следило более 500 наблюдателей.