В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы

«Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы. В рамках данной кампании предприняты попытки создать за границей некий штаб для помощи “нужным” кандидатам», — его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.