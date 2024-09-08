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В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несмотря на то, что в рамках кампании в РФ Западом были предприняты попытки провокаций и помощи «нужным» кандидатам, выборы в России прошли в соответствии с российским законодательством, рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Источник: © РИА Новости

«Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы. В рамках данной кампании предприняты попытки создать за границей некий штаб для помощи “нужным” кандидатам», — его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он отметил, что был также создан соответствующий агитационный сайт, а цель акции — провести своих кандидатов, а фактически врагов РФ, во власть.

«Мы попросили Генеральную прокуратуру принять меры реагирования, и сайт с противоправными материалами был заблокирован», — добавил депутат.

По словам Пискарева, если в Москве была развернута кампания «за своих», то в Санкт-Петербурге применялась другая тактика — против неугодных кандидатов.

«Так называемая акция “За любого, кроме…”. Был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами», — рассказал парламентарий.

Как отметил депутат, провокационные кампании в Москве и Санкт-Петербурге, как в прочем и в других субъектах России, провалились, и их участники переключились на критику хода выборов и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов.

«Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством», — отметил он.

В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах — выборы в заксобрания.