В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы

«Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы. В рамках данной кампании предприняты попытки создать за границей некий штаб для помощи “нужным” кандидатам», — его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
Он отметил, что был также создан соответствующий агитационный сайт, а цель акции — провести своих кандидатов, а фактически врагов РФ, во власть.
«Мы попросили Генеральную прокуратуру принять меры реагирования, и сайт с противоправными материалами был заблокирован», — добавил депутат.
По словам Пискарева, если в Москве была развернута кампания «за своих», то в Санкт-Петербурге применялась другая тактика — против неугодных кандидатов.
«Так называемая акция “За любого, кроме…”. Был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами», — рассказал парламентарий.
Как отметил депутат, провокационные кампании в Москве и Санкт-Петербурге, как в прочем и в других субъектах России, провалились, и их участники переключились на критику хода выборов и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов.
«Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством», — отметил он.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах — выборы в заксобрания.