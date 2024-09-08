На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков

Александр Ермаков исполнял обязанности мэра после того, как его предшественник Олег Боровский скончался на 64-м году жизни. Боровский возглавлял город с 2014 года и планировал баллотироваться на пост мэра на новый срок в сентябре этого года. Ермаков ранее был заместителем Боровского по социальным вопросам.