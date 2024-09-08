На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков

ИРКУТСК, 8 сен — РИА Новости. На муниципальных выборах в Иркутской области жители города Саянска, где в феврале умер мэр Олег Боровский, по предварительным данным, побеждает Александра Ермакова, сообщает региональный избирком.
«По предварительным данным, победу на выборах мэра Саянска одержал Александр Ермаков (“Единая Россия”). За него проголосовали 70,64% (5173 человека) от числа пришедших на выборы. Явка — 25,1%», — говорится в сообщении.
Александр Ермаков исполнял обязанности мэра после того, как его предшественник Олег Боровский скончался на 64-м году жизни. Боровский возглавлял город с 2014 года и планировал баллотироваться на пост мэра на новый срок в сентябре этого года. Ермаков ранее был заместителем Боровского по социальным вопросам.
В Единый день голосования в Иркутской области проходила 91 муниципальная кампания. Жители региона выбирали органы местного самоуправления.