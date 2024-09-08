«Развал». На Украине пришли в ужас из-за происходящего на фронте

«Учитывая, что ГБР принципиально не вносит в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — Прим. ред.) сообщения командиров воинских частей о совершенных уголовных правонарушениях, реальное количество преступлений, по меньшей мере, втрое больше. Но даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта», — констатировал журналист.