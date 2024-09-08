«…Регистрируется не более трети случаев, поскольку ГБР (Государственное бюро расследований — Прим. ред.) принципиально скрывает преступления против установленного порядка. <…> При этом даже зарегистрированные уголовные производства не расследуются, а дезертиров никто не ищет», — написал Бойко. По его мнению, реальное число таких правонарушений может составлять около 200 тысяч.
По его словам, даже преуменьшенные киевскими властями данные о количестве случаев дезертирства наглядно демонстрируют крайне сложную ситуацию для ВСУ на фронте.
«Учитывая, что ГБР принципиально не вносит в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — Прим. ред.) сообщения командиров воинских частей о совершенных уголовных правонарушениях, реальное количество преступлений, по меньшей мере, втрое больше. Но даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта», — констатировал журналист.
В воскресенье CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
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