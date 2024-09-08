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На избирательные участки идут семьями: как проходит голосование на выборах в Крыму

На выборах в Крыму 8 сентября 2024 года голосуют семьями и с домашними питомцами.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму завершается голосование на выборах в Госсовет, городских и сельских советов третьего созыва. 8 сентября отдать свой голос можно только в помещении избирательных участков и на дому.

Третий день выборов стартовал в 8 утра, когда в Крыму открылись 1129 избирательных участков, в том числе в больницах и один — в СИЗО.

По состоянию на 15:00 явка избирателей превысила 40%. По информации республиканского избиркома, участие в голосовании к этому времени приняли более 600 тысяч избирателей.

«По состоянию на 15:00 8 сентября в Республике Крым проголосовало 608 703 избирателя, что составляет 41,27%», — сообщили в Избирательной комиссии РК.

В целом голосование проходит без эксцессов. Правда, на некоторые участки в Джанкое и Евпатории поступили ложные сообщения о минировании. После тщательных проверок голосование там продолжилось, информация не подтвердилась.

На избирательные участки многие крымчане по традиции приходят семьями. Причем как молодежь, так и пожилые люди. Берут с собой детей, внуков, и даже домашних питомцев.

Голосуют в том числе ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.

Впервые приняла участие в выборах восьмикратная чемпионка России по велоспорту и абсолютная чемпионка Крыма Софья Сороколатова. У девушки немало наград и титулов, а вот голосовала она в первый раз.

Закроются избирательные участки в 20:00.