На избирательные участки идут семьями: как проходит голосование на выборах в Крыму

В Крыму завершается голосование на выборах в Госсовет, городских и сельских советов третьего созыва. 8 сентября отдать свой голос можно только в помещении избирательных участков и на дому.
Третий день выборов стартовал в 8 утра, когда в Крыму открылись 1129 избирательных участков, в том числе в больницах и один — в СИЗО.
По состоянию на 15:00 явка избирателей превысила 40%. По информации республиканского избиркома, участие в голосовании к этому времени приняли более 600 тысяч избирателей.
«По состоянию на 15:00 8 сентября в Республике Крым проголосовало 608 703 избирателя, что составляет 41,27%», — сообщили в Избирательной комиссии РК.
В целом голосование проходит без эксцессов. Правда, на некоторые участки в Джанкое и Евпатории поступили ложные сообщения о минировании. После тщательных проверок голосование там продолжилось, информация не подтвердилась.
На избирательные участки многие крымчане по традиции приходят семьями. Причем как молодежь, так и пожилые люди. Берут с собой детей, внуков, и даже домашних питомцев.
Голосуют в том числе ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.
Впервые приняла участие в выборах восьмикратная чемпионка России по велоспорту и абсолютная чемпионка Крыма Софья Сороколатова. У девушки немало наград и титулов, а вот голосовала она в первый раз.
Закроются избирательные участки в 20:00.