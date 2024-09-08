Явка на выборах в Петербурге близка к 35%

Также в городе идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований. Были еще и дополнительные выборы в Законодательное собрание по одному только 18-му округу, вызванные тем, что один из депутатов ранее отказался от своего мандата.