Явка на выборах в Петербурге близка к 35%

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что по состоянию на 18:00 явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76%. Это означает, что свой голос отдали 1 374 433 избирателя.
— На довыборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проголосовало 37114 человек, а явка составила 23,37%, — отметил представитель Горизбиркома.
Напомним, что в губернаторских выборах участвуют действующий губернатор Александр Беглов, а также Максим Яковлев от ЛДПР, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин из партии «Зеленых» и Сергей Малинкович от «Коммунистов России».
Также в городе идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований. Были еще и дополнительные выборы в Законодательное собрание по одному только 18-му округу, вызванные тем, что один из депутатов ранее отказался от своего мандата.