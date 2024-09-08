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Явка на выборах в Петербурге близка к 35%

На 18.00 явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76%

Источник: Комсомольская правда

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что по состоянию на 18:00 явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76%. Это означает, что свой голос отдали 1 374 433 избирателя.

— На довыборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проголосовало 37114 человек, а явка составила 23,37%, — отметил представитель Горизбиркома.

Напомним, что в губернаторских выборах участвуют действующий губернатор Александр Беглов, а также Максим Яковлев от ЛДПР, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин из партии «Зеленых» и Сергей Малинкович от «Коммунистов России».

Также в городе идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований. Были еще и дополнительные выборы в Законодательное собрание по одному только 18-му округу, вызванные тем, что один из депутатов ранее отказался от своего мандата.