От 104-летней избирательницы до ежика на УИК: как прошел третий день голосования на выборах губернатора Самарской области

Избирательные участки сегодня работали с 8 утра. Уже за первые два часа их посетили больше 30 жителей региона. Некоторые УИК творчески подошли к встрече избирателей — привечали их вкусностями и песнями. К примеру, в школу № 102 в Самаре люди шли не только голосовать, но и отведать плюшек из местной столовой.