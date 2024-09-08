От 104-летней избирательницы до ежика на УИК: как прошел третий день голосования на выборах губернатора Самарской области

В Самарской области завершился третий, заключительный день голосования на выборах губернатора. Все избирательные участки закрыли свои двери в 20:00. По итогам трех дней явка составила 51,95%. Свой гражданский долг исполнили 1 240 129 избирателей. Рассказываем, как прошел третий день голосования на выборах губернатора Самарской области.
И проголосовали, и плюшки поели
Избирательные участки сегодня работали с 8 утра. Уже за первые два часа их посетили больше 30 жителей региона. Некоторые УИК творчески подошли к встрече избирателей — привечали их вкусностями и песнями. К примеру, в школу № 102 в Самаре люди шли не только голосовать, но и отведать плюшек из местной столовой.
— В большинстве УИК подобного не было. Люди сетовали, что приходят голосовать, а из еды купить нечего. А в школе № 102 прямо так и манит аромат выпечки, — поделилась корреспондент «КП-Самара», которая в эти дни работала на избирательных участках.
Проехали колонной машин с флагами РФ
Как и в предыдущие дни люди приходили голосовать кто с семьями, а кто со своими питомцами, в основном с собаками. Активно голосовала молодежь. К примеру в селе Выселки Ставропольского района молодые люди решили дружно исполнить свой гражданский долг — устроили массовый заезд с флагами РФ до избирательного участка.
Среди голосующих — долгожители
Были среди избирателей и долгожители. В Тольятти на избирательный участок лично пришла 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны, учитель химии и биологии с 45-летний стажем работы Нина Мухина. А в Кинель-Черкасском районе на дому проголосовала 104-летний педагог Клавдия Кудимова. Она никогда не пропускает выборы. Раньше ходила сама, но теперь, говорит, «что-то ноги стали уставать».
Самый милый «избиратель»
В Богатовском районе сегодня заметили самого милого «избирателя». В один из УИК забрел настоящий еж. Зверька угостили мяском, после чего он пошел «голосовать». Посидел на ящике для бюллетеней, а потом пошел дальше по своим ежиным делам.
Отметим, голосование в Самарской области прошло спокойно, без нарушений. По данным регионального избиркома, жалобы не поступали. Теперь, когда голосование закончилось, членам УИК предстоит подсчет голосов. Окончательные результаты выборов должны огласить в понедельник, 9 сентября 2024 года.