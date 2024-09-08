МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за сведений о падении БПЛА

Ранее в этот день в министерстве обороны Латвии сообщили, что на территории страны якобы упал российский беспилотный летательный аппарат. В ведомстве уточнили, что, по их данным, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии.
До этого, 31 июля, сообщалось, что Латвия завершила строительство ограждения вдоль латвийско-белорусской границы протяженностью почти 145 км. Отмечается, что строительство инфраструктуры в зонах, на которых нет пограничного ограждения, — участок Даугавы длиной 16,7 км и местность вокруг озера Ричу — планируется завершить к лету 2025 года.
Эстония, Латвия и Литва договорились о создании общей оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Сообщалось, что целью станет сдерживание и защита от военной угрозы. В Латвии работы по укреплению границы с РФ и Белоруссией начались в марте 2024 года. Сообщалось, что устанавливать заграждения начали на пограничных пунктах «Гребнево» («Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»), а также у границы с Белоруссией в Пиедруя (Друя) и Патерниеки (Григоровщина).