Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за сведений о падении БПЛА

Временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин был вызван в МИД страны в связи с утверждениями властей о падении на территории прибалтийской республики российского беспилотника. Об этом 8 сентября сообщила латвийский министр иностранных дел Байба Браже.

Источник: Reuters

«Временный поверенный в делах РФ вызван в МИД Латвии. Латвийские вооруженные силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся», — написала она в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день в министерстве обороны Латвии сообщили, что на территории страны якобы упал российский беспилотный летательный аппарат. В ведомстве уточнили, что, по их данным, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии.

До этого, 31 июля, сообщалось, что Латвия завершила строительство ограждения вдоль латвийско-белорусской границы протяженностью почти 145 км. Отмечается, что строительство инфраструктуры в зонах, на которых нет пограничного ограждения, — участок Даугавы длиной 16,7 км и местность вокруг озера Ричу — планируется завершить к лету 2025 года.

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании общей оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Сообщалось, что целью станет сдерживание и защита от военной угрозы. В Латвии работы по укреплению границы с РФ и Белоруссией начались в марте 2024 года. Сообщалось, что устанавливать заграждения начали на пограничных пунктах «Гребнево» («Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»), а также у границы с Белоруссией в Пиедруя (Друя) и Патерниеки (Григоровщина).

НАТО
дипломатия