МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за сведений о падении БПЛА

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании общей оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Сообщалось, что целью станет сдерживание и защита от военной угрозы. В Латвии работы по укреплению границы с РФ и Белоруссией начались в марте 2024 года. Сообщалось, что устанавливать заграждения начали на пограничных пунктах «Гребнево» («Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»), а также у границы с Белоруссией в Пиедруя (Друя) и Патерниеки (Григоровщина).