Захарова оценила слова Шольца о расследовании по «Северным потокам»

МОСКВА, 8 сен-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 1», заявила РИА Новости, что это должны быть не утечки в СМИ, а официальные заявления и обмен данными между структурами заинтересованных стран.
«Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», — сказала она.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» нужно расследовать, а, а совершивших подрывы привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.