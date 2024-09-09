Захарова оценила слова Шольца о расследовании по «Северным потокам»

Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» нужно расследовать, а, а совершивших подрывы привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.