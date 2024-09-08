Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии

У Лаврова не было планов участвовать в Анталийском ежегодном дипломатическом форуме, где проходила встреча, поскольку он не вписывался в график, но тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу попросил его приехать, потому что украинская сторона и сам Кулеба передали туркам идею о встрече с ним.