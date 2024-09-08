Омичи выбрали двух новых депутатов Омского городского Совета

Как сообщили в Избирательной комиссии Омской области, участие в голосовании приняли 8,31% избирателей, зарегистрированных на территории данных округов.
Победу одержали представители партии «Единая Россия»:
округ № 26 — Иван Котенко, за него проголосовали 1 130 (52,80%) избирателей; округ № 40 — Александр Кузюков, за него отдали голоса 988 (73,46%) избирателей.
«Выборы в Омский горсовет прошли организованно и спокойно. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — подчеркнула председатель организующей выборы комиссии Лариса Тюшкевич.