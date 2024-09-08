Радий Хабиров лидирует на выборах Главы Башкирии

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября состоялось 218 избирательных кампаний. Помимо выборов Главы РБ, это дополнительные выборы депутата Госсобрания — Курултая РБ и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.