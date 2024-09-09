По мнению политолога, состав правительства Башкирии особо не изменится.

Как сообщал ранее Башинформ, Радий Хабиров, по данным экзитполов, получает 74,74 процента голосов на выборах Главы республики. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных социологами центра гуманитарных исследований 6—8 сентября 2024 года. Другие кандидаты набрали от 3 до 5 процентов — персонифицированные данные не приводятся по причине незначительной разницы результатов опросов на уровне статистической погрешности. Всего было опрошено более 24 тысячи респондентов. Исследование проводилось на выходе избирателей с участков с 08.00 до 20.00 по местному времени в течение трех дней.