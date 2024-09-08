Завершились выборы в Нижегородской области

В Нижегородской области завершилось голосование на выборах. Ровно в 20.00 закрылись все 92 избирательных участка на территории региона, сообщает избирком.
Участковые избирательные комиссии начали подсчитывать голоса избирателей. Весь процесс контролируют наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители СМИ.
Напомним, что в Нижегородской области выборы проводились в 14 муниципальных образованиях. В Воротынском и Сокольском городских округах состоялись очередные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а в еще 12 районах — дополнительные выборы.