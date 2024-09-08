В Петербурге завершилось голосование на выборах губернатора

Несмотря на общее соответствие процедуре выборов, кое-что в этом году пошло не по плану. Сотрудники семи УИКов отравились готовыми обедами, привезенными на участки. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Деятельность компании, продукцией которой отравились члены комиссий, приостановлена.