В Петербурге завершилось голосование на выборах губернатора

По данным на 18:00, явка избирателей на выборах губернатора составила 34,76%. Такими данными в своем Telegram-канале поделился председатель горизбиркома Максим Мейксин.
Голосование проходило в три дня: 6, 7 и 8 сентября. После него традиционно идет «Ночь выборов» — где анализируются данные exit-poll и заслушиваются комментарии экспертов.
Несмотря на общее соответствие процедуре выборов, кое-что в этом году пошло не по плану. Сотрудники семи УИКов отравились готовыми обедами, привезенными на участки. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Деятельность компании, продукцией которой отравились члены комиссий, приостановлена.