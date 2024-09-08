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В Петербурге завершилось голосование на выборах губернатора

В Санкт-Петербурге завершилось голосование на выборах губернатора. Все участки закрылись 8 сентября в 20:00. Местные избиркомы начали подсчет голосов.

По данным на 18:00, явка избирателей на выборах губернатора составила 34,76%. Такими данными в своем Telegram-канале поделился председатель горизбиркома Максим Мейксин.

Голосование проходило в три дня: 6, 7 и 8 сентября. После него традиционно идет «Ночь выборов» — где анализируются данные exit-poll и заслушиваются комментарии экспертов.

Несмотря на общее соответствие процедуре выборов, кое-что в этом году пошло не по плану. Сотрудники семи УИКов отравились готовыми обедами, привезенными на участки. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Деятельность компании, продукцией которой отравились члены комиссий, приостановлена.