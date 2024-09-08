В Самарской области на выборах губернатора лидирует Вячеслав Федорищев

На втором месте идет кандидат от КПРФ Алексей Лескин. У него 6,07% голосов. На третьем — Наталья Бисярина от ЛДПР — 5,67%. Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За вправду» занимает четвертую позицию. Он набрал 1,99% голосов.