В Самарской области на выборах губернатора лидирует Вячеслав Федорищев

В Самарской области обработали первые 12,37% протоколов. На данный момент на выборах лидирует врио губернатора Вячеслав Федорищев (партия «Единая Россия»). Он набрал 82,56% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
На втором месте идет кандидат от КПРФ Алексей Лескин. У него 6,07% голосов. На третьем — Наталья Бисярина от ЛДПР — 5,67%. Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За вправду» занимает четвертую позицию. Он набрал 1,99% голосов.
Кандидат от партии «Новые люди» Владимир Плякин пятый (1,71%), а Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива» расположился на последнем месте с 0,78% голосов.