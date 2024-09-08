Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины дрона

С помощью радиолокационной системы наблюдения был отслежен путь дрона, «который вошел в воздушное пространство Румынии и покинул территорию страны в сторону Украины». F-16 вернулись на базу около 4:08, отметили в ведомстве. «На основании имеющихся данных отмечена вероятность существования зоны поражения на территории страны, в ненаселенной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны начиная с сегодняшнего утра с помощью воздушных средств и наземных групп проводят расследование в этом районе», — заключили в Минобороны.