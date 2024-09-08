Последними в России закрылись участки в Калининградской области

На 1 июля количество избирателей в Калининградской области — 837 631 человек. Голосование организовывали более пяти тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До второго сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч человек. Более шести тысяч избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона.