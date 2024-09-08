Последними в России закрылись участки в Калининградской области

«По состоянию на 18.00 (19.00 мск) 8 сентября явка на выборах губернатора Калининградской области составляет 36,38%. Это 284 835 избирателей. Дистанционно проголосовали 89% избирателей из тех, кто подал заявление», — сообщили журналистам в облизбиркоме.
Как ранее сообщали в облизбиркоме, в регионе открылись 563 избирательных участка, которые работали с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) в течение всех трех дней голосования.
На 1 июля количество избирателей в Калининградской области — 837 631 человек. Голосование организовывали более пяти тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До второго сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч человек. Более шести тысяч избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона.
Выборы губернатора Калининградской области прошли в течение трех дней: 6,7 и 8 сентября.
Предыдущие выборы губернатора Калининградской области состоялись с 9 по 11 сентября 2022 года. Тогда явка на избирательные участки в Калининградской области составила 38,51%.